Aircalin renforce sa liaison Paris-Nouméa via Bangkok
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 26 novembre 2025 à 17:45

136 mots

Presque un an après l'ouverture de sa ligne Paris-Nouméa via Bangkok, la compagnie Aircalin a renforcé depuis le 24 novembre sa liaison en ajoutant une troisième fréquence hebdomadaire.

La compagnie a ajouté depuis le 24 novembre une troisième fréquence hebdomadaire sur sa liaison Paris-Nouméa via Bangkok. La troisième rotation est opérée le lundi, qui vient compléter les vols du mercredis et samedis. Cette nouvelle fréquence est exploitée de la manière suivante : départ Paris à 20h45. Arrivée le lendemain à Bangkok à 14h20 (heure locale). Départ de Bangkok à 16h25 (heure locale) et arrivée à Nouméa à 6h30 (heure locale), le lendemain. Le vol retour se fait avec un départ de Nouméa à 1h30 du matin (heure locale), avec une arrivée à Bangkok à 7h40 (heure locale). L'avion repart de Bangkok à 9h40 (heure locale), avec une arrivée à Paris CDG à 17h00 (heure locale). 

Les vols d'Aircalin sont opérés en Airbus A330neo, en configuration tri-classe. L'ensemble du temps de vol est d'environ 23h40. 

Mots clés

Aircalin Outremer nouvelle-calédonie


Commentaires
26/11/2025 17:45
Aviation Civile

Commentaires