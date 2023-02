Airbus vise plus de 700 livraisons d'avions en 2023

Remontée des cadences sur Airbus A330 et A350

La remontée progressive des cadences des programmes Airbus A330 et A350 se poursuit. Il s'agit en effet d'anticiper la reprise définitive du trafic long-courrier et un retour à un taux de croissance (par rapport à 2019/ndlr). Passé à trois exemplaires par mois à la fin de l'année 2022, le rythme de production désormais visé est de quatre A330 en 2024 tandis que la cadence mensuelle visée pour l'A350 est de neuf appareils à la fin de 2025. Des objectifs annoncés lors de la présentation annuelle du groupe pour l'année 2022.

75 moyen-courriers par mois en 2026

En raison des tensions sur la supply chain, qui ont d'ailleurs pesé sur les livraisons d'avions commerciaux l'année dernière (661 au final), Airbus a revu ses objectifs initiaux sur les montées en cadence sur la famille moyen-courriers A320neo et A220. L'objectif des 65 unités par mois est repoussé sur le deuxième semestre 2024 tandis que les 75 par mois sont désormais calés sur 2026. Concernant les livraisons prévues en 2023, Airbus en annonce 720 qui était l'objectif initial de l'année 2022. A la différence de Boeing, Airbus a très peu d'avions "en stock" (avions finis en attente de livraisons/ndlr), une grosse vingtaine seulement selon les analystes financiers.

Un groupe Airbus qui se porte bien

En attendant, l'activité avions commerciaux a repris de nettes couleurs avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 15 % en 2022 à 41,43 Md€ tandis que les prises de commandes ont fait un bond de 49 % par rapport à 2021 pour frôler les 60 Md€. Des chiffres qui reflètent la remontée des livraisons (661 contre 611 en 2021) et des prises de commandes (820 nettes contre 507 en 2021). Du côté d'Airbus Helicopters, le chiffre d'affaires dépasse légèrement les 7 Md€ (+8 %) tandis que le résultat d'exploitation ajusté fait un bond de 19 % à 639 M€. Le seul segment d'activités a voir sa marge se dégrader est Airbus Defence and Space (chiffre d'affaires en hausse de 11 % à 11,26 Md€) en raison des provisions à passer sur la perte des deux satellites Pléaides Neo et les retards du programme Ariane 6. Du coup, le résultat d'exploitation ajusté finit à 384 M€ contre 696 M€ en 2021. En consolidé, le résultat d'exploitation ajusté du groupe Airbus est de 5,63 Md€, en amélioration de 762 M€ par rapport à 2021, sur un chiffre d'affaires global en hausse de 13 % à 58,76 Md€.