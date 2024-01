Airbus vend 38 A350-1000 en quatre jours

Ventes Airbus A350-1000 : Eva Air puis Delta Air Lines

Eva Air puis Delta Air Lines. En quatre jours, Airbus aura vendu 38 A350-1000 fermes. Le 9 janvier, Eva Air a en effet commandé 18 exemplaires, aux côtés de 15 A321neo; et le 12 janvier c'est au tour de Delta Air Lines de signer à son tour pour 20 A350-1000. La compagnie aérienne américaine est déjà cliente du "petit frère", l'A350-900, commandé à 25 exemplaires dont 19 livrés au 31 décembre 2023 auxquels s'ajoutent neuf exemplaires pris en location. Eva Air est par contre un nouveau client de la famille A350 et démarre donc d'entrée de jeu avec l'A350-1000.

Eva Air précédée par Starlux Airlines

Eva Air n'est pas la première compagnie aérienne taiwanaise à commander de l'Airbus A350. Elle a été précédée par Starlux Airlines qui avait passé sa commande en juillet 2018 pour 12 A350-1000 et cinq A350-900. La pandémie de Covid-19 est venue perturber les projets initiaux de Starlux Airlines qui a d'ailleurs revu sa commande initiale en passant à neuf A350-900 et huit A350-1000. Le transporteur taiwanais a réceptionné trois de ses A350-900 et pris un quatrième en location.

De quoi faire oublier un peu la déception Emirates Airlines

Ces deux commandes aident à faire oublier la déception Emirates Airlines qui était partie pour acheter une vingtaine d'Airbus A350-1000 et qui finalement s'est contentée de ne prendre que de l'A350-900 à raison de 15 exemplaires pour des motifs liés à l'usure trop rapide des moteurs Rolls-Royce en raison des conditions d'exploitation parfois extrêmes dans les Emirats. On verra ce que cela donnera avec ce "monstre" qu'est le GE Aerospace GE9X qui propulse les Boeing 777-8 et 777-9. A fin décembre 2023, le nombre d'Airbus A350-1000 vendus s'élevait à 252 unités, en incluant les 18 d'Eva Air et les 11 d'Air France KLM. Avec la commande de Delta Air Lines, on passe à 272, plus très loin du cap symbolique des 300 ventes fermes.