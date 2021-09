Airbus vend 101 avions en un mois

Haute densité pour Jet2.com

Airbus vient d'accrocher une nouvelle commande pour sa famille A320neo, le quatrième contrat enregistré en un mois. La compagnie aérienne britannique Jet2.com a en effet commandé, le 31 août, 36 Airbus A321neo qui remplaceront progressivement son parc de Boeing 737-800. Jet2.com est un nouveau client pour le constructeur européen. La compagnie aérienne, basée à Leeds, a choisi un aménagement très haute densité puisque le nombre de sièges sera de 232. Bien entendu, les appareils bénéficieront de la cabine Airspace, concept d'Airbus, avec éclairage plus innovant, nouveaux sièges et surtout de nouveaux coffres à bagages qui offrent beaucoup plus de capacité.

Latam Airlines et Delta Air Lines

Les semaines précédentes, Airbus avait enregistré des commandes supplémentaires de clients. Le 6 août dernier, Latam Airlines avait signé pour 28 moyen-courriers supplémentaires de la famille A320neo et, le 24 août, Delta Air Lines repris 30 A321neo supplémentaires portant le total à 155 exemplaires avec des livraisons qui débuteront au début de 2022.

Condor reste à l'Airbus A330neo

Le 29 juillet, la compagnie aérienne allemande Condor avait fait le choix de l'Airbus A330neo pour remplacer son parc de Boeing 767-300ER. Le transporteur a commandé ferme sept exemplaires et en prendra neuf autres en location. Le calendrier des livraisons n'est pas précisé. Condor, qui compte aussi du Boeing 757-300 au registre, était une des cibles potentielles de l'Airbus A321XLR. Le transporteur n'a pas retenu l'avion mais rien n'est encore définitif.