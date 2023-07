Airbus va accélerer la mise au point de la prochaine génération de voilures via un nouveau pôle technologique

Chez Airbus UK, à Filton

Airbus investit davantage dans ses capacités d'innovation au Royaume-Uni, avec l'ouverture d'un nouveau centre de développement technologique des ailes (WTDC) sur son site de Filton. L'installation, qui servira à construire et à tester des démonstrateurs pour une série de programmes et de projets de recherche, a été inaugurée le 4 juillet 2023 par Nusrat Ghani, ministre d'État britannique au ministère des affaires et du commerce. La nouvelle installation permettra à Airbus d'accélérer la conception, la construction et l'essai des ailes des avions de la prochaine génération, en utilisant les dernières technologies les plus récentes et des démonstrateurs de pointe pour améliorer encore les performance de ses ailes.

Plus fines, plus légères

Comme la concurrence, Airbus a pleinement conscience qu'outre l'optimisation des moteurs, l'amincissement et l'allègement des ailes est l'une des plus grandes possibilités d'améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions de CO2 et, en fin de compte, de contribuer à la réalisation de l'ambition de l'industrie aéronautique, qui est de réduire à zéro les émissions de carbone d'ici 2050. "Le nouveau centre de développement technologique des voilures nous aidera à ancrer nos recherches dans la pratique. Le programme Wing of Tomorrow (WoT), notre plus grand programme de recherche et de technologie mené par l'équipe du Royaume-Uni, est un élément clé de la manière dont nous fournissons la technologie pour les ailes d'avion de la prochaine génération", explique Sue Partridge, responsable du site Airbus de Filton et du programme Wing of Tomorrow.

De nouvelles technologies de fabrication et d'assemblage

"La semaine dernière, nous avons franchi une étape cruciale du programme lorsque notre second démonstrateur d'aile a vu sa construction terminée par l'équipe de Broughton, au Pays de Galles, puis a été livré au WTDC (Wing Technology Development Centre, littéralement Centre de développement technologique des voilures). C'est là qu'il sera préparé pour les essais structurels dans notre Centre intégré de recherche et de technologie aérospatiales (AIRTeC)", poursuit Sue Partridge. Le programme WoT permet à Airbus d'explorer de nouvelles technologies de fabrication et d'assemblage. "Il s'agit de préparer notre personnel, notre technologie, notre système industriel, notre chaîne d'approvisionnement et nos capacités numériques et physiques à la prochaine génération d'avions. Nous nous appuyons sur des partenaires industriels et sur les meilleurs outils numériques et d'automatisation pour identifier les goulets d'étranglement technologiques potentiels qui pourraient nous ralentir à l'avenir. Les fondations que nous posons aujourd'hui nous aideront à construire mieux et plus vite le moment venu", ajoute Sue Partridge.

Filton dédié à la recherche

Le WTDC vient s'ajouter à l'empreinte technologique et de recherche existante d'Airbus au Royaume-Uni, notamment le Centre de recherche sur la fabrication avancée (AMRC ou Advanced Manufacturing Research Centre) à Broughton, ainsi que le Centre de développement ZEROe et le Centre intégré de recherche et d'essais aérospatiaux (AIRTeC) sur son site de Filton. Depuis 2014, Airbus a reçu 117 millions de livres sterling (136,6 M€) de l'Aerospace Technology Institute pour la recherche liée à la voilure de demain.