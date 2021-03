Airbus s'allie à Draken pour le SAR britannique

Airbus s'allie à Draken Europe pour le SAR britannique

Airbus fait équipe avec Draken Europe pour répondre aux exigences de l’Agence britannique des garde-côtes maritimes (MCA) pour le service de recherche et sauvetage de deuxième génération (UKSAR2G). Draken Europe fait suite à l’acquisition de Cobham Aviation Services au Royaume-Uni par Draken International en septembre 2020. Draken, qui a une expérience de 20 ans en matière de SAR, a récemment opéré pour le compte des garde-côtes néerlandais des Caraïbes, en exploitant notamment deux AW139 à Curaçao. La société est plus connue dans le cadre de ses activités de services aux pilotes de l'US Air Force en répliquant les menaces auxquelles les aviateurs pourraient être confrontés, aux cotés du 64th Aggressor Squadron. Le SAR constitue néanmoins un des trois domaines dans lequel Draken officie.

Avions, hélicoptères et drones

Ensemble, Airbus et Draken fourniront une solution système complète qui déploiera en toute transparence des hélicoptères, des avions et des aéronefs sans pilote appuyés par une gamme diversifiée de technologies intégrées essentielles à la mission permettant la prestation d’une intervention SAR (search and rescue, recherche et sauvetage) en temps opportun, où et quand elle est nécessaire.