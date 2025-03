Airbus s'intéresse au programme de bombardier d'eau amphibie Fregate-F100

Airbus donne un coup d'accélérateur au programme de bombardier d'eau amphibie Fregate-F100

Le bombardier d'eau amphibie Fregate-F100 conçu et développé par Hynaero vient de connaître un coup d'accélérateur avec la décision d'Airbus Defence and Space de sceller un partenariat stratégique avec la société bordelaise, couvrant "l’ensemble du déroulement du programme Fregate-F100 et de sa vie opérationnelle avec notamment le support à la conception, à la certification et la maintenabilité de l'aéronef, ainsi que sa promotion auprès de clients potentiels dans le monde entier". « Le programme Fregate d’Hynaero répond aux enjeux actuels pour compléter la palette des capacités de lutte contre les incendies proposées par Airbus avec ses avions, hélicoptères et satellites. Le Fregate-F100 est un projet très prometteur pour la réalisation d’un avion moderne et très performant pour l’attaque directe des feux », commente Jean-Brice Dumont, Executive vice president, Directeur d’Air Power chez Airbus Defence and Space.

L'inévitable remplacement des Canadair

La démarche de Hynaero et d'Airbus Defence and Space s'inscrit dans l'inévitable remplacement des bombardiers d'eau Canadair conçus et développés dans les années 60 avec un maintien en conditions opérationnelles de plus en plus complexe et de plus en plus cher. Le parc de Canadair à remplacer frôle la centaine d'exemplaires rien qu'en Europe et avec des perspectives de ventes dans des pays confrontés à des incendies de forêt de plus en plus conséquents et répétitifs : l'Indonésie, les Etats-Unis, le Brésil. Pour convaincre, Hynaero a donc travaillé sur l'innovation technologique avec une aérostructure et une propulsion modernes avec une capacité d'écopage de 10 tonnes d'eau contre 6 pour le Canadair. Des commandes de vol électrique permettront un pilotage précis, moins fatigant mais également de réaliser de la trajectoire prédictive, pour identifier les obstacles et apporter sur le système de navigation de l’avion des alarmes pour augmenter la sécurité aérienne.

Hynaero affiche trois lettres d'intention pour le Fregate-F100

La signature du partenariat stratégique avec Airbus Defence and Space, qui a été précédé par celui signé avec Aresia, a été l'occasion pour David Pincet, associé-fondateur et Président d’Hyanero, d'annoncer que le futur bombardier d'eau amphibie Fregate-F100 avait enregistré une troisième lettre d'intention d'achat portant sur sept appareils fermes assortis de deux options avec un opérateur privé méditerranéen. Le choix définitif de la motorisation du futur appareil sera l'autre grande étape du programme, même si Pratt & Whitney Canada part favori avec son PWC 150.