Les futurs avions de lutte contre les incendies seront français

Un manque d'avions bombardiers d'eau La flotte actuelle de Canadair, composée de 12 avions, présente d'importants signes d'usure. Avec une moyenne d'âge dépassant les 25 ans et des coûts de maintenance en constante augmentation, ces appareils exigent un suivi régulier pour rester opérationnels, alors même que la France connaît une pénurie de mécaniciens qualifiés. Avec le changement climatique et des incendies de plus en plus fréquents et violents, les Canadairs français ne parviennent plus à répondre de manière adéquate aux besoins de la sécurité civile. Alors que la demande pour des capacités d'intervention s'accroît, la flotte est déjà en limite d’exploitation. De plus, la production de nouveaux Canadairs n'est pas prévue avant une décennie et le DASH8 Q400 MR, également utilisé par la sécurité civile, n'est plus fabriqué. Par conséquent, le renouvellement intégral de la flotte de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises devient indispensable, avec un échéancier fixé entre 2030 et 2040.

Les CL-415 Canadair ont de plus en plus de mal à répondre à la hausse du risque incendie © Fermer

Deux solutions françaises L'option d'acquérir de nouveaux Canadairs a bien sûr été envisagée. Cependant, la production a été suspendue par le constructeur De Havilland Canada depuis 2015. Bien qu'une relance de sa chaîne de production ait été annoncée en 2022, les travaux de certification de l’appareil DHC-515 n’ont pas commencé au Canada, après quoi plusieurs années seront nécessaires pour une transposition en Europe, et la dimension industrielle semble également être à l’arrêt. Il faudra donc au mieux attendre la fin de la décennie avant que de nouveaux appareils soient disponibles. La DGSCGC a donc pris l’initiative de sélectionner deux nouveaux programmes pour remplacer les Canadairs : le KE 72 de Kepplair Evolution, déployé depuis les aéroports, ainsi que le Fregate-F100 amphibie proposé par Hynaero. La DGSCGC a signé deux lettres d'intention lors du 130ème confrès national des sapeurs pompiers © Fermer

Le KE 72: « The Forest Keeper » Le KE 72 est un bombardier d'eau multi-rôle développé par la société française Kepplair Evolution. L’entreprise a pour objectif de transformer l’avion de transport ATR72 en un appareil spécialisé dans la lutte contre les incendies. Ce dernier devient alors capable de transporter jusqu'à 7 500 litres d'eau, largués selon deux modes distincts : un flux continu pour créer des barrières de retardant ou un déversement rapide en 1,2 seconde pour les interventions d’urgence. En plus de ses capacités de lutte contre les incendies, il peut également être utilisé pour des missions de transport de fret grâce à une zone cargo de 75 m³, ou pour des évacuations sanitaires avec la possibilité de transporter jusqu'à six blessés sous ventilation. En reprenant un appareil fiable, robuste, largement disponible et aux coûts d'exploitation maîtrisés, l'ambition est de pouvoir livrer les premiers exemplaires dès 2027. L'appareil aura le même domaine de vol que l'ATR-72 et pourra donc voler à faible altitude et à basse vitesse, permettant d’assurer une meilleure précision lors des largages. Sa vitesse de pointe atteint quant à elle 590 km/h et son rayon d’action lui permet d'opérer depuis une large gamme d’aéroports, les "pelicandrômes" d'où il pourra être rechargé en eau ou produits retardants, à l'image des Dash8 Q400 aujourd'hui exploités par la Sécurité civile. Un redécollage sera possible en moins de 15 minutes, permettant un rythme élevé d'opérations. Enfin, l'appareil consomme 30 % moins de carburant que ses équivalents, tout en étant compatible avec des carburants d’aviation durable (SAF). Kepplair annonce ainsi un coût d’exploitation inférieur de 40% à ce que connaît la Sécurité civile aujourd’hui, estimé à 7808€ par heure de vol mais 18000 €/hdv sur feu pour le Canadair ou 7392€ / hdv pour le Dash-8, chiffres tirés d'un rapport du Sénat de 2012 et probablement très supérieurs aujourd'hui. En reprenant un avion civil dont les développements se poursuivent, le KE 72 bénéficiera aussi des lunettes de réalité augmentée, de la caméra Falcon eye permettant d’opérer de nuit, de la maintenance prédictive par les big data, des simulateurs de vols performants… Le KE 72, actuellement en phase de conception avec de nombreux partenaires industriels, annonce une deuxième levée de fonds prochainement après les six millions d’euros déjà financés, plus de 10% du budget nécessaire étant ainsi déjà sécurisé.

Le KE 72, adaptation de l'ATR-72 dédié à la lutte contre les incendies © Fermer

Le Fregate-F100 : un hydravion plus performant que le Canadair Le Fregate-F100, développé par la start-up bordelaise Hynaero, est un avion amphibie ayant une capacité d’écopage sur 900 mètres (la même que Canadair). Pour le reste, ses compétences seront améliorées : il sera capable de voler plus vite (460 km/h) mais aura également une capacité d’emport plus élevée à 10 tonnes. Il possédera une autonomie de vol de plus de 4h ou 2h30 lorsqu’il opérera sur les feux (jusqu’à 400 km de la base de stationnement). Conçu avec les dernières technologies, le Fregate-F100 intègre des commandes de vol électriques pour une meilleure précision de pilotage et un viseur tête haute permettant une intégration des données en temps réel. Il est également prévu d’exploiter les big data via le développement d’un jumeau numérique des avions permettant d’en surveiller l’état et les performances en temps réel. Initié il y a un peu plus d’un an, le projet de Hyanero a levé un million d'euros et établi plusieurs partenariats industriels, pour un programme dont le montant global atteindrait 1,5 milliards d’euros. Si la start-up ne construit pas l'avion de A à Z, elle se chargera de son assemblage. Soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le gouvernement et la Commission européenne, l'entreprise prévoit de s’installer à proximité de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Un vol d'essai est espéré en 2030, avec une entrée en service souhaitée dès 2031 dans le meilleur des cas, soit logiquement après le DHC-515 canadien, mais avec l’avantage d’offrir une solution souveraine.

