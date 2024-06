Airbus s'associe à Avincis pour la mobilité aérienne avancée

Un protocole d'accord entre Airbus et Avincis...

Airbus et Avincis, un opérateur d'hélicoptères européen bien établi, ont signé un protocole d'accord pour s'associer au développement de la mobilité aérienne avancée (AAM). Les deux sociétés vont collaborer pour explorer les possibilités d'exploitation d'appareils électriques à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe) dans toute l'Europe. Dans le cadre de cet accord, Airbus et Avincis s'attacheront à définir le concept d'exploitation des avions à décollage et atterrissage verticaux électriques en Europe et au-delà. Les deux parties travailleront conjointement à la définition des profils de mission pour les opérations ADAVe en Europe et dans d'autres régions cibles. Cet accord constitue une nouvelle étape vers la création d'un écosystème AAM et s'inscrit dans le prolongement de la relation de longue date entre Airbus et Avincis.

Vers la création d'un écosystème AAM

« Notre partenariat avec Airbus est une étape importante pour Avincis, car nous nous tournons vers l'avenir des services aériens d'urgence et des plateformes qui soutiendront nos missions pour les générations à venir», a déclaré John Boag, PDG d'Avincis. « Les ADAVe joueront un rôle important dans notre stratégie de flotte à long terme, car ces technologies continuent d'évoluer pour nous donner plus de portée et de capacité sur le terrain. Airbus est à la pointe de cette évolution, et nous sommes ravis de travailler avec son équipe pour comprendre comment nous pouvons exploiter les dernières technologies pour apporter des solutions plus durables aux services d'urgence dans le monde entier », ajoute John Boag.

Services médicaux d'urgence, recherche et le sauvetage et lutte contre les incendies

« Le réseau opérationnel d'Avincis établi, lequel est essentiel pour permettre des missions clés telles que les services médicaux d'urgence, la recherche et le sauvetage, et la lutte contre les incendies, sera un outil précieux pour explorer collectivement le potentiel de mission de CityAirbus NextGen », a déclaré Balkiz Sarihan, responsable de la mobilité aérienne urbaine chez Airbus. « Grâce à cette collaboration, nous étudierons comment les eVTOL peuvent contribuer à des missions qui sauvent des vies et protègent les communautés, un objectif commun à nos deux entreprises », poursuit Balkiz Sarihan.

Un premier vol plus tard dans l'année

La flotte mondiale d'Avincis comprend actuellement une soixantaine d'appareils Airbus, qui sont essentiels pour assurer des opérations sûres, fiables et cohérentes à partir de ses bases en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Avincis et Airbus coopèrent depuis longtemps et avec succès, développant une relation solide et de confiance qui constituera la base de cette nouvelle collaboration ADAVe. Airbus reste déterminé à étendre son réseau de partenariats dans le monde entier afin de créer un écosystème qui favorise la viabilité du marché de l'AAM. Le prototype CityAirbus NextGen entièrement électrique a été présenté au public en mars 2024, après l'assemblage final et la mise sous tension du véhicule en décembre 2023. Le véhicule est actuellement testé au centre d'essai AAM de la société à Donauwörth, en Allemagne, avant son premier vol plus tard dans l'année.