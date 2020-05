Airbus réussit à maintenir ses ventes d'avions

Avolon reprend de l'Airbus A320

Les ventes d'avions d'Airbus depuis le début de l'année 2020 se maintiennent et même s'arrondissent malgré la crise qui secoue le transport aérien mondial en raison de la pandémie de coronavirus. Les ventes nettes sont ainsi passées de 290 unités à fin mars à 299 unités à la fin du mois d'avril 2020. Les "esprits chagrins" souligneront que cela n'est pas grand chose. Même si on reste dans le symbolique, cela mérite d'être souligné dans le contexte actuel. D'autant que ces neufs Airbus A320 ont été commandés par le loueur Avolon qui avait annulé 75 Boeing 737 MAX, quelques semaines plus tôt. "Après c'est juste une histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide" comme dirait un militaire de mes connaissances.

14 livraisons en avril

Par contre, les livraisons sont à la peine puisque le constructeur européen n'aura livré que 14 avions pendant le mois d'avril 2020 et un total de 136 sur les quatre premiers mois de cette année. Airbus avait livré 232 appareils sur la même période de 2019 dont 70 sur le seul mois d'avril. La morsure de la crise est bien toujours là même si les ventes montrent bien que la vie continue et qu'elle continuera après la fin de la pandémie. En attendant, il s'agit de gérer au mieux l'impact des reports de livraison sur l'outil industriel d'Airbus et de sa supply chain.