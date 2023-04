Airbus remet les deux premiers hélicoptères H145 à la police bavaroise

Deux H145 cinq pales sur huit

Airbus a livré les deux premiers des huit H145 à cinq pales à la police bavaroise. Ces deux premiers hélicoptères seront utilisés pour la formation des pilotes et des équipages qui débutera prochainement, assurant ainsi une transition en douceur de la flotte actuelle de H135, en service depuis plus de douze ans, vers les hélicoptères H145 de plus grande taille. La livraison du premier hélicoptère de police entièrement équipé est prévue pour le milieu de l'année prochaine.

Des H145 à la pointe de l'équipement du maintien de l'ordre

Les H145 de la Bavière, entièrement équipés, seront dotés de certains des équipements de police les plus avancés qui soient. Il s'agit notamment d'un système informatique de pointe doté d'un logiciel de mission de police tactique, facilement utilisable par un poste de commandement de mission à écran plat pliable pour un opérateur dans la cabine et un moniteur escamotable pour le copilote. L'équipage bénéficiera d'un concept d'éclairage moderne et de solutions de caméras de pointe, offrant une meilleure connaissance de l'environnement de l'hélicoptère et des événements au sol. La communication globale est facilitée par des moyens radio et de transfert de données spécifiques au client. Un treuil de nouvelle génération et la capacité de transporter des charges externes ainsi que de permettre la lutte contre les incendies amélioreront encore les capacités de mission de la police. D'autres caractéristiques, telles que l'éclairage des extrémités des pales, améliorent la sécurité à bord pendant les opérations de police essentielles.

150 kg de charge utile en plus

La nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145, le plus vendu d'Airbus, ajoute un nouveau rotor innovant à cinq pales à l'appareil multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité du nouveau rotor principal sans palier facilite également les opérations de maintenance, améliorant encore la facilité d'entretien et la fiabilité du H145, tout en améliorant le confort des passagers et de l'équipage. Au total, plus de 1 600 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de sept millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes très performant, ce qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie, tandis que ses émissions de CO2 sont les plus faibles parmi ses concurrents. Plus de 200 hélicoptères H145 sont en service dans le monde entier pour des missions de service public et de maintien de l'ordre.