Airbus re-segmente ses prévisions de marché sur 20 ans

Airbus vient de dévoiler ses premières prévisions de marché depuis l'arrivée des A220 dans son catalogue, le lancement des versions LR et XLR de l'A321neo ainsi que l'arrêt du programme A380. Trois évènements majeurs qui conduisent Airbus à re-segmenter les besoins du marché mondial sur les vingt prochaines années. Si la demande en avions de ligne neufs est toujours à la hausse avec un besoin mondial désormais estimé à un peu plus de 39 000 appareils sur la période 2019-2038 (8 470 avions continuant à être exploités), la demande s'organise désormais entre trois catégories de capacité : familles A220/A320neo, A330/A330neo et A350 XWB, respectivement qualifiées de "petit", "moyen" et "grand". Les notions de mono-couloirs et de bi-couloirs disparaissent ainsi que celles de moyen et long-courriers. Et pour cause, l'arrivée des Airbus A321LR et XLR est venue bousculer ces notions puisque ces deux versions en raison de leur distance franchissable "peuvent entrer dans la catégorie "moyen" aux côtés des A330/A330neo," soulignent les prévisionnistes d'Airbus. Pour autant, "si le coeur du marché des A330/A330neo relève de la catégorie moyen, l'exploitation d'un certain nombre d'exemplaires de ces deux avions placeront ceux-ci dans la catégorie "grand" aux côtés de les A350 XWB. Du coup, les besoins du marché sur les vingt prochaines années évoluent subtilement avec 29 720 avions neufs attendus pour des appareils dans la fourchette de capacité couverte par les familles A220/A320neo tandis que la demande pour des avions de type A321LR/XLR/A330A330neo est estimée à 5 370 avions. Enfin, les A330/A330neo/A350 XWB couvrent des besoins en capacité évalués à 4 120 appareils.