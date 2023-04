Airbus peine toujours à livrer ses avions

Premier trimestre 2023 : 127 livraisons contre 140 un an plus tôt

Airbus a livré 127 appareils au premier trimestre 2023 contre 140 sur la même période de 2022. Lot de consolation : 127 c'est mieux que les premiers trimestres 2021 et 2020 (respectivement 125 et 122). Au premier trimestre 2019, Airbus avait livré 162 avions commerciaux. La remontée s'annonce donc plus longue que prévue en raison des difficultés persistantes dans les chaînes des fournisseurs motoristes et équipementiers du constructeur européen. Ces 127 livraisons semblent en-dessous de trois unités d'un objectif interne (130) mais au dessus de deux unités de certaines prévisions d'analystes financiers (125).

11 Airbus A330-900 et A350-900

Les mono-couloirs continuent de représenter l'essentiel des livraisons (116 contre 120 au premier trimestre 2022) tandis que les livraisons de bi-couloirs sont aussi en retrait par rapport à la même période de 2022, soit 11 Airbus A330 et A350 (10 A330-900 et A350-900 livrés au premier trimestre 2023) contre 20 dont 18 A330-900, A350-900 et A350-1000, un an plus tôt.

142 ventes nettes grâce au retour de Qatar Airways

Les ventes brutes portent sur 156 appareils ramenées à 142 en net grâce au retour de Qatar Airways dont les 50 A321neo et 23 A350-1000 sont à nouveau inscrits après que la compagnie aérienne et Airbus aient réussi à trouver un accord qui clôt leur "querelle juridique". Qatar Airways représente à elle seule la moitié des ventes nettes du premier trimestre 2023. Airbus avait fini le premier trimestre 2022 avec seulement 83 ventes nettes après la prise en compte de 170 annulations dont 63 A321neo et 83 A330-900.