Airbus passe sous les 7 000 avions à livrer

Moins de 7 000 Airbus encore à livrer

A la fin du mois de mai 2021, le nombre d'avions commerciaux Airbus encore à livrer est symboliquement passé sous la barre des 7 000 unités pour s'établir à 6 933 pour être précis. A fin mai 2020, Airbus comptait encore 7 621 unités à livrer. Cette fonte du carnet de commandes résulte de l'effet cumulé des livraisons qui se sont poursuivies même à un rythme plus lent mais surtout des annulations de la part des compagnies aériennes. Il faut remonter à la fin 2016 pour retrouver une situation similaire (6 759).

Plus que 36 A320ceo

L'année 2021 et les suivantes verront l'extinction progressive de la famille Airbus A320ceo puisqu'à la fin mai, il ne restait plus que trois A319ceo à livrer, 18 A320ceo et 15 A321ceo. La communication d'Airbus a déjà anticipé la fin d'une époque puisque les communiqués de presse ne font plus le distinguo entre familles A320ceo et A320neo. On est revenu à A320 tout court. Le passage du témoin s'annonce imminent.

A330-200/300 : la fin d'une époque

La fin d'une époque aussi pour la famille A330 puisqu'à la fin mai 2021 ne restaient plus que 17 A330-200 et huit A330-300 encore à livrer. Les successeurs A330-800 et A330-900 sont prêts à prendre la relève avec 270 unités encore à livrer, les deux versions confondues.