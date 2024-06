Airbus livrera moins d'avions que prévu en 2024

Airbus : près de 770 livraisons en 2024

L'objectif initial était de livrer 800 avions environ en 2024. Le cap avait été annoncé par Airbus lors de la présentation des résultats annuels du groupe européen en février dernier. La persistance des problèmes d'approvisionnement auxquels est confrontée sa supply chain et dans tous les domaines (aéro-structures, moteurs, équipements cabines) a contraint Airbus à revoir à la baisse ses prévisions initiales. L'objectif est désormais de "près de 770" livraisons. Pourtant, les cinq premiers mois de 2024, avec 256 livraisons, affichait une progression de 5 % par rapport à la même période de 2023 (244).

Des analystes financiers pas convaincus

Malgré cette progression, les analystes commençaient à avoir des doutes sur l'objectif des 800 livraisons en 2024, certains estimant que "Airbus accusait un différentiel de 2 % par rapport à la cadence nécessaire pour atteindre les 800" tout en ayant pris en compte plusieurs facteurs : le fait que Airbus livre historiquement plus sur le deuxième semestre et que le mois de mai 2024 a été marqué des "ponts". Du coup, il manquerait une vingtaine de livraisons sur le deuxième trimestre 2024 par rapport aux prévisions initiales.

Toujours Airbus 75 A320neo par mois mais en 2027

L'objectif d'une cadence de production de 75 Airbus de la famille A320neo par mois est bien toujours présent mais une nouvelle fois repoussé et cette fois à 2027. Soit un décalage de deux ans par rapport au plan initial. Les problèmes rencontrés par la supply chain se révèlent beaucoup plus longs que prévu et il est clair que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été un facteur aggravant.