Airbus : le carnet de commandes a dépassé les 8 000 avions

Plus de 8 000 avions en carnet pour Airbus

Au 30 juin 2023 le carnet de commandes d'Airbus n'était plus très loin des 8 000 avions, soit 7 967 appareils encore à livrer. Au 31 août, le cap symbolique des 8 000 appareils en carnet été franchi (8 024). Un volume jamais atteint par l'avionneur européen. Le carnet de commandes d'Airbus s'est donc enrichi de 685 avions par rapport au 30 juin 2022 (7 339), notamment sous l'effet des contrats enregistrés sur le premier semestre 2023 et notamment des commandes passées par Air India et IndiGo pour un total de 750 mono-couloirs et bi-couloirs.

Vers les 720 livraisons en 2023 ?

Outre l'effet contrats qui s'est poursuivi sur les mois de juillet et août mais dans des volumes moindres (Icelandair, Pegasus Airlines, Wizz Air,...), Airbus a été en capacité de livrer plus d'avions, soit 433 sur les huit premiers mois de 2023 contre 380 sur la même période de 2022. Soit 53 appareils de plus, ce qui n'est pas rien au regard d'une chaîne des fournisseurs qui a toujours des difficultés. Il reste désormais à Airbus à livrer 287 avions sur les quatre derniers mois de 2023, soit une moyenne théorique de 72 livraisons par mois.

Au moins 70 livraisons par mois de septembre à décembre 2023

En 2022, le constructeur européen avait fini l'année avec 661 livraisons, soit une moyenne mensuelle de 55 sur l'ensemble de l'année et de 70 sur les quatre derniers mois de 2022. A priori, l'objectif des 720 livraisons en 2023 est donc atteignable, à une dizaine d'unités près. D'autant que Airbus peut aussi "jouer" avec son inventaire (avions assemblés, sortis de chaîne et non livrés aux clients), même si ce dernier est loin de celui qui pèse sur les comptes de Boeing (au moins 200 737 MAX et 787).