Airbus lance Cryoprop, un démonstrateur électrique de deux mégawatts

Cryopop

Airbus UpNext, filiale à 100 % d'Airbus, a lancé un nouveau démonstrateur technologique destiné à accélérer la maturation des technologies supraconductrices utilisées dans les systèmes de propulsion électrique d'un futur avion à hydrogène. Baptisé Cryoprop, ce nouveau démonstrateur intégrera et fera mûrir un système de propulsion électrique supraconducteur d'une puissance de deux mégawatts, refroidi par de l'hydrogène liquide via une boucle de recirculation d'hélium et développé par les équipes d'Airbus à Toulouse, en France, et à Ottobrunn, en Allemagne.

Technologies supraconductrices

« Nos précédents démonstrateurs ont montré que les technologies supraconductrices seraient un élément clé pour l'électrification à haute puissance des futurs avions à hydrogène. Je suis convaincu que le nouveau démonstrateur permettra d'améliorer les performances du système de propulsion, ce qui se traduira par des économies significatives de poids et de carburant", a déclaré Michael Augello, PDG d'Airbus UpNext. Airbus développe depuis plusieurs années des technologies supraconductrices pour la propulsion électrique à haute puissance, qui ont abouti l'année dernière à la mise sous tension d'un système de propulsion cryogénique intégré de 500 kW.

Démonstrateur

Cryoprop confirmera le potentiel des technologies supraconductrices pour les applications aéronautiques futures, en évaluant tous les aspects liés à la sécurité, à l'industrialisation, à la maintenance et à l'exploitation. Ce démonstrateur donnera également à Airbus l'occasion de développer une expertise interne de haut niveau et de favoriser un nouvel écosystème afin d'accélérer l'introduction de nouveaux produits dans des domaines tels que les câbles supraconducteurs, les moteurs, l'électronique de puissance cryogénique et les systèmes de refroidissement cryogéniques.