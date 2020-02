Airbus Helicopters poursuit la militarisation du H160 et du soutien associé

Ce marché va permettre le lancement des activités de développement préliminaires de la version militaire du H160, aussi connue sous le nom de Guépard, afin de tenir le calendrier de livraison accéléré annoncé en mai 2019 par la Ministre des armées, Florence Parly.



Ces études complémentaires comporteront également un volet visant à définir le modèle optimal du soutien pour cette flotte interarmées. Airbus Helicopters, Safran Helicopter Engines et la DGA travailleront en étroite collaboration avec pour objectif de maximiser le taux de disponibilité des hélicoptères tout en optimisant les coûts de soutien de la flotte.



« Le lancement dès la phase de pré-développement de ce travail collaboratif entre l’industriel et le ministère des armées pour définir le modèle de soutien du Guépard et les processus associés est essentiel. Cela permettra de garantir un taux de disponibilité élevé dès son entrée en service au sein des forces armées » a déclaré Alexandra Cros, Directrice des Affaires Gouvernementales France d’Airbus Helicopters. « Ces études s’inscrivent dans la continuité des travaux et des engagements pris récemment dans les contrats « verticalisés » pour les flottes Cougar, Caracal et Tigre des armées françaises ».



Hélicoptère modulaire par conception, le Guépard permettra de couvrir avec une plateforme unique des missions allant de l’infiltration de commandos à la lutte antinavire, en passant par l’interception aérienne et l’appui-feu, répondant ainsi aux besoins de l’armée de Terre, de la Marine Nationale et de l’Armée de l’air dans le cadre du programme HIL. Le lancement du HIL anticipé en 2021 permettra de livrer les premiers hélicoptères à l’armée française dès 2026.