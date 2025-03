Airbus Helicopters a fait le plein de commandes à Verticon

Carton plein à Verticon 2025

Pour Airbus Helicopters l'édition 2025 de Verticon, ex Heli-Expo, s'est brillamment conclue avec 118 engagements, dont 63 commandes fermes, de la part de clients du monde entier pour une variété de ses hélicoptères multi-missions. En tête de liste figure le nouvel hélicoptère bimoteur léger multi-missions H140, dévoilé au cours du salon, qui cumule à lui seul 74 engagements. Les services médicaux d'urgence seront les premiers clients à exploiter l'appareil.

63 commandes fermes

Les principaux opérateurs d'évacuations médicales d'urgence aux États-Unis et en Europe - Global Medical Response, ADAC Luftrettung, ÖAMTC Flugrettung, Air Methods, Stat MedEvac, Metro Aviation et DRF Luftrettung - ont signé des commandes et des lettres d'intention pour l'hélicoptère. « Le H140 a été conçu par des clients pour des clients. La signature avec certains des plus importants opérateurs de SAMU au monde montre que le H140 a fait mouche », a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.

Le H160 chez PHI et dans la police new-yorkaise

Le H160 a commencé ses opérations commerciales en mer avec l'opérateur PHI Aviation pour Shell, après un programme innovant de test d'itinéraires. L'opérateur brésilien Omni a signé un contrat multiservices HCare avant le début des opérations pour Petrobras. La police de l'État de New York deviendra le premier organisme d'application de la loi aux États-Unis à utiliser le H160 après avoir annoncé une commande d'un H160 et de trois H145.

Contrats HCare pour deux clients

En ce qui concerne le soutien et les services, Westair Helicopters a signé un contrat HCare pour soutenir l'entrée en service de sa flotte H225 pour des missions d'énergie offshore en Namibie. GDAT, l'un des plus importants exploitants d'hélicoptères en Chine, a signé un contrat HCare en service avec Airbus pour couvrir dix hélicoptères H225 qui effectuent des missions multiples telles que les services d'urgence et la protection des forêts dans le pays. Airbus Helicopters a également effectué des vols de démonstration pendant Verticon avec un H175, un H160, un H145 et un H125 IFR dont les réservoirs contenaient 30 % de carburant aviation durable (SAF).