Airbus Helicopters : 362 ventes nettes 2022

Airbus Helicopters : 362 commandes nettes et 338 livraisons

En 2022, Airbus Helicopters a enregistré 374 commandes brutes et 362 nettes, soulignant la reprise continue du marché avec un nombre impressionnant de 216 hélicoptères légers monomoteurs vendus. Les livraisons sont passées de 338 en 2021 à 344 en 2022, contribuant aux 52 % de parts de marché d'Airbus Helicopters sur le marché civil et parapublic . Les heures de vol de la flotte d'hélicoptères Airbus sont désormais revenues aux niveaux d'avant COVID 2019. "2022 a été une année où Airbus Helicopters a solidifié son redressement, dans un contexte d'instabilité avec la guerre en Ukraine et une chaîne d'approvisionnement fragile. Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu'ils continuent d'accorder à Airbus Helicopters. Nos équipes continueront à travailler dur pour répondre à leurs besoins et tenir nos engagements en 2023 ", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. "Nos commandes proviennent de 203 clients dans 48 pays, soulignant l'importance de notre réseau mondial ainsi que montrant qu'en période d'incertitude, le rôle des hélicoptères est plus essentiel que jamais ."

Le premier ACH160 a été livré à un client brésilien

Une nouvelle étape a été franchie, avec d'importantes premières livraisons.Le premier ACH160 a été livré à un client brésilien, transporté par un Airbus Beluga, en juillet 2022. Peu après, le H160 d'All Nippon Helicopter est entré en service au Japon et la Marine française a pris livraison du premier H160 pour les opérations de recherche et de sauvetage. En octobre, la société a livré les premiers H135 au ministère espagnol de l'Intérieur, suite à l'importante commande passée dix mois auparavant. D'importants contrats de soutien et de services ont été signés pour la gamme civile et militaire. Parmi les faits marquants, citons un contrat NHIndustries avec NAHEMA pour les NH90 français et allemands, un contrat de suivi avec l'armée américaine pour plus de 480 hélicoptères UH-72A et UH-72B Lakota. The Helicopter Company a signé des contrats HCare en service pour sa flotte de 20 H145 et six ACH160.

Progression sur la ligne d'assemblage du H175M à Broughton si la campagne de ventes au Royaume-Uni est gagnée

"Il n'est pas surprenant que la sécurité soit actuellement une priorité pour de nombreux pays. Cela se reflète dans notre carnet de commandes ; avec un important contrat portant sur 27 H125 avec notre partenaire de longue date, les forces armées brésiliennes. Nous avons lancé une mise à niveau majeure de l'hélicoptère Tigre pour les armées françaises et espagnoles et nous progressons également dans la conception de la ligne d'assemblage du H175M à Broughton si nous remportons la campagne du New Medium Helicopter au Royaume-Uni", a poursuivi Even.