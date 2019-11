Airbus grimpe à 542 ventes nettes

Airbus s'apprête à finir l'année 2019 beaucoup mieux qu'en 2018 en nombre de ventes nettes et ce malgré la prise en compte d'un plus grand nombre d'annulations. Avec notamment la commande de la compagnie aérienne indienne IndiGo pour 300 exemplaires supplémentaires de la famille A320neo, les ventes nettes d'Airbus sont ainsi passées de 127 à fin septembre à 542 à fin octobre. Et l'année 2019 n'est pas finie. Au regard de contrats qui sont dans le tuyau, Airbus fera beaucoup mieux qu'en 2018 malgré les 176 annulations affichées depuis le début de 2019. L'année dernière, le constructeur européen avait engrangé 747 ventes nettes après la prise en compte de 84 annulations.