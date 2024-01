Airbus et le groupe Tata s'associent pour une chaîne d'assemblage final de H125 en Inde

Une FAL de H125 pour l'Inde et l'exportation vers certains pays voisins

Airbus Helicopters a annoncé un partenariat avec le groupe Tata en vue d'établir une chaîne d'assemblage final (FAL) pour les hélicoptères dans le pays, donnant ainsi un coup de fouet au programme "Make in India". La FAL produira l'hélicoptère H125, le plus vendu de la gamme civile d'Airbus, pour l'Inde et l'exportation vers certains pays voisins. La FAL sera le premier exemple d'installation d'une usine de fabrication d'hélicoptères par le secteur privé en Inde, ce qui donnera une impulsion majeure au programme "AatmaNirbhar Bharat" (Inde autosuffisante) du gouvernement indien. Dans le cadre de ce partenariat, Tata Advanced Systems Limited (TASL), une filiale du groupe Tata, créera l'usine avec Airbus Helicopters. L'annonce a été faite lors de la visite de deux jours du président français Emmanuel Macron en Inde, en tant qu'invité principal des célébrations du Jour de la République le 26 janvier.

Assemblage final, essais et livraison des hélicoptères



La FAL indienne se chargera de l'intégration des principaux composants, de l'avionique et des systèmes de mission, de l'installation des harnais électriques, des circuits hydrauliques, des commandes de vol, des composants dynamiques, du système de carburant et du moteur. Elle effectuera également les essais, la qualification et la livraison du H125 aux clients en Inde et dans la région. La mise en place de la FAL prendra 24 mois et les livraisons des premiers H125 "Made in India" devraient commencer en 2026. L'emplacement de la FAL sera décidé conjointement par Airbus et le groupe Tata.

"Libérer le véritable potentiel du marché des hélicoptères dans le pays"



"Les hélicoptères sont essentiels à la construction de la nation. Un hélicoptère civil 'Made-in-India' sera non seulement un symbole de la confiance en la Nouvelle Inde, mais il permettra également de libérer le véritable potentiel du marché des hélicoptères dans le pays", a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus. "Cette ligne d'assemblage final d'hélicoptères, que nous construirons avec notre partenaire de confiance Tata, réaffirme l'engagement d'Airbus à développer l'ensemble de l'écosystème aérospatial en Inde. Il s'agira de la deuxième chaîne d'assemblage final qu'Airbus construit en Inde après l'usine de fabrication d'avions militaires C295 'Make in India' à Vadodara, Gujarat." N. Chandrasekaran, président de Tata Sons, a déclaré : "Le groupe Tata est ravi de mettre en place la première usine d'assemblage d'hélicoptères en Inde dans le secteur privé. En partenariat avec Airbus, ce site disposera de la chaîne d'assemblage final de l'hélicoptère monomoteur H125 d'Airbus, le plus vendu au monde, destiné au marché indien et aux marchés d'exportation."

38 millions d'heures de vol et un atterrissage sur l'Everest

Le H125 produit en Inde, multi-missions, sera utilisé pour des segments tels que les services médicaux d'urgence (HEMS), la gestion des catastrophes, l'application de la loi, le tourisme et les missions de travail aérien. En assurant la connectivité du dernier kilomètre dans les zones reculées, le H125 contribuera de manière significative au programme de connectivité régionale du gouvernement indien - Ude Desh ka Aam Naagrik (UDAN) - qui encouragera le secteur du tourisme dans le pays. Le H125 est l'hélicoptère monomoteur le plus vendu au monde et a accumulé plus de 38 millions d'heures de vol dans le monde. Le H125 est le seul hélicoptère à avoir atterri sur le mont Everest.

La deuxième chaîne d'assemblage final établie en Inde par Airbus

L'usine de fabrication d'hélicoptères proposée sera la deuxième FAL à être établie en Inde par Airbus, en s'appuyant sur les capacités de TASL dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense. Les deux entreprises construisent actuellement le FAL de l'avion de transport militaire C295 à Vadodara, dans l'État du Gujarat. Cette dernière annonce s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Airbus pour développer un écosystème aérospatial global en Inde, où la société étend son empreinte industrielle avec l'assemblage d'avions, la fabrication de composants, l'ingénierie et la conception et le développement numériques, le support MRO, la formation des pilotes et des techniciens de maintenance, ainsi que la collaboration universitaire pour favoriser le développement du capital humain.