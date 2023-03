Airbus dote le H125 d'une capacité IFR

Capacité IFR...

De nouvelles capacités pour le best seller d'Airbus Helicopters, le H125. Airbus Helicopters a lancé le développement d'une capacité IFR (Instrument Flight Rules, vol aux instruments) pour le H125 en partenariat avec Genesys Aerosystems, qui sera disponible au second semestre 2024 sur la chaîne d'assemblage final d'Airbus Helicopters à Columbus, dans le Mississippi. L'hélicoptère bénéficiera ainsi d'un cockpit amélioré, d'un nouveau pilote automatique et des systèmes hydrauliques et électriques redondants.

...Pour élargir les missions du H125

"Grâce à ses récentes innovations, le H125 reste un produit inégalé en termes de de performance et de rapport qualité-prix. Cette nouvelle fonction IFR élargira les capacités de mission de l'hélicoptère par tous les temps, en particulier pour les missions critiques telles que celles des services publics, y compris pour les machines employées par les forces de l'ordre, les services médicaux d'urgence, la formation avancée - Toutes ces missions sont très demandées dans le monde entier, et en particulier en Amérique du Nord. Amérique du Nord", a déclaré Jérôme Ronssin, responsable du programme d'hélicoptères légers chez Airbus Helicopters.

Une certification pour le second semestre 2024

Airbus Helicopters a pour objectif une certification par les principales autorités aéronautiques, dont la FAA, au cours du second semestre 2024, avec les premières livraisons d'ici la fin de cette année. Aujourd'hui, près de 4 200 hélicoptères de la famille H125 volent dans le monde entier. Le H125 est le leader absolu du marché dans la catégorie des hélicoptères monomoteurs intermédiaires, où il a atteint une part de marché de 63% en 2022. L'année dernière, 161 hélicoptères H125 ont été commandés, dont 39 en Amérique du Nord, établissant ainsi un record de vente pour la dernière décennie.