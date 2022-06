Airbus et l'aéroport de Munich vont développer des solutions de mobilité aérienne avancée à l'échelle mondiale

Un protocole d'accord entre Airbus et l'aéroport de Munich...

Airbus et l'aéroport international de Munich ont signé un protocole d'accord lors du salon aéronautique ILA de Berlin afin de commencer à commercialiser des solutions clés en main aux villes et régions désireuses de développer des écosystèmes de mobilité aérienne avancée à l'échelle mondiale. Airbus développe le CityAirbus NextGen, son avion à décollage et atterrissage vertical électrique (ADAVe ou eVTOL), ainsi que des offres de soutien et de services clés autour de celui-ci, tandis que l'aéroport de Munich propose des services et des solutions d'infrastructure au sol.

... Pour des solutions de mobilité aérienne avancée applicables à l'échelle mondiale

" L'aéroport international de Munich collabore déjà avec Airbus dans le cadre de l'initiative de mobilité aérienne récemment lancée à Munich - nous étendons désormais ce partenariat à l'échelle mondiale pour soutenir certaines villes et régions du monde ", a déclaré Ivonne Kuger, Executive VP Corporate Development de l'aéroport de Munich. "Le développement du marché, de l'industrie et du service ultime de mobilité aérienne avancée nécessite une vision globale et telle a été notre approche depuis le début. En plus de nos décennies de développement de véhicules et de technologies, de certification et de soutien, nous construisons activement des écosystèmes de travail avec nos partenaires ", a déclaré Balkiz Sarihan, responsable des partenariats et de l'exécution de la stratégie de l'AAM chez Airbus. "Nous sommes certains que notre partenariat avec l'aéroport de Munich sera un catalyseur essentiel pour accélérer le développement des écosystèmes AAM dans le monde entier", a-t-elle ajouté.

Ecosystèmes avec valeur ajoutée pour les villes et communautés

L'objectif est de créer des écosystèmes entièrement nouveaux qui assurent une intégration sûre et transparente des solutions ADAVe avec d'autres moyens de mobilité apportant une valeur ajoutée aux villes et aux communautés. En septembre 2021, Airbus a dévoilé son prototype ADAVe entièrement électrique, CityAirbus NextGen. Airbus développe une solution de mobilité aérienne avancée avec des ADAVe non seulement pour offrir un nouveau service de mobilité, mais aussi comme une étape importante dans sa quête de réduction des émissions dans l'aviation sur l'ensemble de sa gamme de produits. La société a récemment annoncé le lancement de l'Initiative pour la mobilité aérienne, un consortium de partenaires qui se consacre à l'avancement de la mobilité aérienne en Bavière et en Allemagne.