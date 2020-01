Airbus en restera à 768 ventes nettes en 2019

"Airbus vers les 900 ventes nettes en 2019", écrivions nous sur ce site il y a quelques semaines. C'était à la condition que Spirit Airlines confirme ses 100 Airbus A321neo avant le 31 décembre 2019. La compagnie aérienne américaine a préféré concrétiser le contrat pendant la première semaine du mois de janvier 2020. Du coup, Airbus a finalement frôlé les 800 ventes nettes en 2019 avec 768 unités pour être plus précis. Par contre, une chose n'a pas changé : le constructeur européen a réussi à faire mieux qu'en 2018, année durant laquelle il a vendu net 747 avions, malgré un nombre supérieur d'annulations. Soit 363 annulations en 2019 contre 84 en 2018. Airbus a en effet soldé le programme A380 d'où 70 annulations tandis que Etihad Airways a fortement revu ses besoins en A350-900 à la baisse pour cause de restructuration. La commande d'Emirates pour 50 A350-900 a permis d'effacer partiellement ces annulations et la compagnie aérienne de Dubai est peut être derrière les 40 A330-900 enregistrés le 23 décembre. Avec 99 A330neo vendus en 2019, le constructeur européen fait beaucoup mieux qu'en 2018 (18). Enfin, le lancement de l'A321XLR pendant le Salon du Bourget a aussi dynamisé non seulement les ventes de moyen-courriers et les ventes globales. Hors A220, les ventes nettes de la famille A320neo se sont élevées à 654 unités dont 476 A321neo. Pour la quasi-totalité des A321XLR qui représentent plus de 54 % du total des ventes nettes réalisées par Airbus l'année dernière.