Airbus Développement soutient l'initiative Air&Jobs

A l’occasion du salon Drones Paris Region Expo dont la première édition s'est déroulée à Brétigny, la start-up Air&Jobs et Airbus Développement ont signé un partenariat, bénéficiant du soutien du cluster Drones Paris Region. A travers la signature de cette convention avec Air&Jobs, Airbus entend accompagner la filière drones sur le plan du recrutement et la soutenir dans la recherche de talents. La possibilité de se doter de nouvelles compétences et de renforcer les équipes permettra notamment aux start-up de développer leurs activités. Airbus a également profité du Salon Drones Paris Région pour remettre les prix de l’innovation. A cette occasion, il a récompensé les entreprises Ascendance, EHP2 et Faraday.

une plateforme dédiée aux drones.

Afin d’accompagner les start-up du monde des drones, Air&Jobs va mettre au point une plateforme dédiée à ce secteur d’activité. La branche drones d’Air&Jobs entend créer un écosystème de start-up et soutenir les entreprises membres du cluster Drones Paris Region en leur proposant des profils de candidats adaptés à leurs besoins. A travers cette plateforme, les jeunes pousses gagneront donc en visibilité et pourront mettre en valeur leurs activités afin d’attirer de nouveaux talents. La plateforme drones compte bien s’adapter aux besoins des entreprises qui animent ce marché en proposant de nouveaux types de profils comme télépilote, prestataire de services… Les candidatures plus « classiques » ne seront pas en reste. La plateforme proposera également des profils de type ingénieur, technicien ou autres fonctions support.

Le soutien apporté par Airbus Développement permettra à Air&Jobs de développer cette nouvelle branche drones. La start-up, accompagnée par Air&Cosmos, entend bien développer ses activités afin de soutenir l’ensemble du secteur aérospatial. Dans ce sens, elle organisera dans les prochains mois une levée de fonds qui devrait lui permettre de concrétiser ses projets.