Airbus Corporate Jet livre son premier ACJ330-300 à K-5 Aviation

ACJ330-300 pour K-5 Aviation

K5-Aviation a pris livraison de son premier appareil ACJ330-300 d'Airbus Corporate Jets. K5-Aviation est actuellement le plus grand opérateur d'ACJ en Europe avec quatre ACJ319 et un ACJ350-900 en service au sein de sa flotte.

Une cabine de 243 m2 et 16 000 km d'autonomie

Conçu pour les marchés VIP et des particuliers, l'ACJ330-300 offre un luxe et un confort haut de gamme ainsi qu'un véritable rayon d'action sans escale dans le monde entier. L'ACJ330-300 de K-5 Aviation sera doté d'une cabine VIP de 243 m², installée par Fokker Techniek, l'équipementier sélectionné par K5-Aviation. À bord, les invités pourront faire l'expérience du confort ultime sur 8 650 nautiques ou 16 000 km ou jusqu'à 18,5 heures de vol, ce qui est suffisant pour relier sans escale l'Europe à Australie. À la fin du mois de décembre 2021, la famille A330 d'Airbus avait remporté plus de 1 800 commandes, ce qui en fait le gros porteur le plus vendu au monde.