Un ACJ319neo de K5-Aviation à la NBAA

Un CJ319neo de K5-Aviation...

Airbus Corporate Jets (ACJ) va présenter au salon de l'aviation d'affaires NBAA qui se tiendra du 12 au 14 octobre à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis) un ACJ319neo de K5-Aviation. K5-Aviation est le plus grand opérateur d'Airbus en Europe avec quatre ACJ319 dans sa flotte et se prépare à exploiter prochainement deux gros porteurs ACJ. L'ACJ319neo de K5-Aviation est doté de quatre grands espaces de vie avec des lits de repos, une chambre à coucher king size avec salle de bain attenante et douche debout, ainsi qu'une télévision de 55 pouces (1,39 m). Les clients profiteront d'un tout nouveau système de divertissement à bord et d'un système Wi-Fi à haut débit pour un streaming vidéo fluide et des appels vidéo afin de rester connectés et de se divertir pendant le vol.

...Et une présentation immersive de la cabine ACJ TwoTwenty

En plus de l'ACJ319neo de K5-Aviation, ACJ fera également la présentation immersive de la cabine ACJ TwoTwenty que les clients pourront découvrir via une expérience en réalité virtuelle. Ces appareils seront situés sur l'exposition statique de l'aéroport d'Henderson.