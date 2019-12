Airbus commence les livraisons des premiers A350 avec écran tactile

Airbus commence les livraisons aux compagnies aériennes des premiers A350 équipés de nouveaux écrans tactiles. Spécialement développés pour l'A350 avec Thales, ils permettent une efficacité opérationnelle accrue, une plus grande interaction avec l'équipage, une symétrie dans le poste de pilotage et une gestion plus fluide de l'information.

Cette semaine, China Eastern Airlines prend livraison à Toulouse du premier A350 équipé des nouveaux appareils. À ce jour, une vingtaine de compagnies aériennes ont choisi l'option pour leurs nouveaux A350.

Sur les six grands écrans du cockpit de l'A350, trois peuvent maintenant devenir tactiles : les deux écrans extérieurs plus l'écran central inférieur. Ces écrans offrent maintenant une capacité écran tactile pour les pilotes lors de la présentation des applications de sacoches de vol électroniques (Electronic Flight Bag, EFB). Cette nouvelle méthode d'entrée complète le clavier physique existant intégré dans la table rétractable en face de chaque pilote ainsi que le clavier - trackball "unité de contrôle clavier-curseur" (KCCU) situé sur la console centrale.

Cette nouvelle technologie a été certifiée pour l'A350 par l'AESA en novembre.