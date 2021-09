Airbus commence l'assemblage du premier prototype de l'"aile écologique" du futur.

Un prototype d'aile grandeur nature

" Wing of Tomorrow ", un important programme de recherche et de technologie d'Airbus, a franchi une étape clé avec l'assemblage de son premier prototype d'aile grandeur nature. Le programme "Wing of Tomorrow" permettra non seulement de tester les derniers matériaux composites et les nouvelles technologies en matière d'aérodynamique et d'architecture d'aile, mais aussi, et c'est important, d'explorer comment la fabrication et l'industrialisation des ailes peuvent être améliorées pour répondre à la demande future, alors que le secteur sort de la pandémie.

Intégration, tests structuraux et modélisation industrielle

Trois prototypes d'ailes grandeur nature seront fabriqués au total : l'un d'entre eux sera utilisé pour comprendre l'intégration des systèmes ; un deuxième sera soumis à des tests structurels afin de le comparer à la modélisation informatique, tandis qu'un troisième sera assemblé pour tester la production à grande échelle et le comparer à la modélisation industrielle. "Wing of Tomorrow, un élément crucial du portefeuille R&T d'Airbus, nous aidera à évaluer la faisabilité industrielle de la production des futures ailes", a déclaré Sabine Klauke, directrice technique d'Airbus. "La technologie des ailes hautes performances est l'une des nombreuses solutions - aux côtés des carburants aéronautiques durables et de l'hydrogène - que nous pouvons mettre en œuvre pour contribuer à l'ambition de décarbonisation de l'aviation. Wing of Tomorrow est également un exemple de la façon dont la collaboration industrielle à grande échelle sera essentielle pour réaliser l'agenda de notre secteur pour un avenir plus durable", ajoute t-elle.

100 nouvelles technologies

Wing of Tomorrow, financé en partie par l'Aerospace Technology Institute du Royaume-Uni, est un programme Airbus entièrement transnational impliquant des partenaires et des équipes internationales sur les sites européens d'Airbus, y compris Brême en Allemagne, où l'équipe "Wing Moveables" est basée. Les trois démonstrateurs d'ailes réuniront plus de 100 nouvelles technologies pour explorer de nouvelles techniques de fabrication et d'assemblage, dans le but de rendre l'aviation plus durable. Le sous-assemblage du complexe couvercle d'aile a eu lieu sur le site Airbus de Filton, en Angleterre, après avoir été fabriqué au National Composite Centre de Bristol. Le revêtement de l'aile et un composant majeur de GKN Aerospace - le bord de fuite fixe - ont été livrés au Centre de recherche sur la fabrication avancée du Pays de Galles, sur le site de production d'ailes d'Airbus à Broughton, dans le Flintshire, pour que l'assemblage commence.