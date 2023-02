Airbus choisit Nidec Leroy-Somer pour développer un moteur électrique

Une expertise déjà acquise dans la marine, le nucléaire, l'automobile...

Nidec Leroy-Somer a signé un accord avec Airbus pour développer un moteur électrique intégré dans son prototype de propulseur alimenté par pile à hydrogène, dans le cadre du projet d'Airbus de commercialiser le premier avion commercial zéro émission d'ici 2035. Cette collaboration à la décarbonation de l’aviation est une reconnaissance de l’expertise acquise par le fabricant de moteurs sur des technologies avancées, déjà éprouvées dans de nombreuses industries exigeantes telles que la marine, le nucléaire,

le ferroviaire, l'automobile et la robotique.

Leroy-Somer chargé de concevoir et développer une série de prototypes de moteurs électriques

Leroy-Somer, qui fait partie du groupe japonais Nidec depuis 2017, est chargé de concevoir et développer une série de prototypes de moteurs électriques qui répondent à des exigences très élevées en termes de sécurité, de fiabilité, d'efficacité énergétique et de légèreté pour la puissance visée. Ses experts en recherche et développement sont également mis au défi d’explorer des technologies et innovations de rupture pour optimiser l'architecture du système de propulsion de l'avion. La gestion du projet, la conception, l'ingénierie et le prototypage seront tous réalisés depuis son siège d’Angoulême, en France.

Les prototypes d'abord testés au sol sur des bancs d'essai dédiés

Les prototypes, conçus pour leurs performances et leur intégration dans le moteur zéro émission à pile à combustible alimenté à l'hydrogène d'Airbus, seront d'abord testés au sol sur des bancs d'essai dédiés. Après ces qualifications et validations initiales, une deuxième phase d'essais en vol sera menée. « Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par Airbus pour apporter notre expertise en matière de moteurs électriques à haut rendement et contribuer, grâce à nos équipes R&D et solutions innovantes, à cet ambitieux projet d'aviation commerciale éco-responsable. Cette étape importante pour une mobilité plus durable, présente plusieurs défis que nous nous engageons à surmonter, pour servir la communauté mondiale », déclare Jean-Michel Condamin, Président de la Division "Moteurs Industriels et Commerciaux".

Un moteur IE5 DYNEO+ déjà utilisé dans de nombreux domaines industriels

Nidec Leroy-Somer est un fournisseur de solutions reconnues avec son moteur IE5 DYNEO+ à très haut rendement énergétique, utilisé dans de nombreux domaines industriels. Eric Coupart, Directeur Technique de la division "Moteurs Industriels et Commerciaux", ajoute également : "Nous sommes fiers de cette reconnaissance de notre capacité à réduire la facture énergétique et l’empreinte carbone grâce à des solutions sur mesure, dans un environnement des plus sévères. Nos capacités de R&D de classe mondiale apporteront à Airbus des technologies intelligentes, durables et puissantes avec une efficacité énergétique de premier ordre pour l'aviation de demain".