Airbus A380 : les dernières ailes quitteront Broughton les 6 et 7 février

Le Natural Resources Wales, la structure du Pays de Galles qui suit toutes les problématiques liées à l'environnement, vient d'annoncer que la barge Afon Dyfrdwy qui assure le transport des ailes de l'Airbus A380 entre Broughton et le port de Mostyn assurera ses deux dernières missions les 6 février et 7 février prochains. "Il est à peu près certain qu'il s'agira de la dernière expédition d'ailes de l'Airbus A380 et que cela sera la dernière fois que l'on verra la barge sur la rivière", indique le communiqué. La première aile partira de Broughton le 6 février à 8 h 20 min pour arriver au port de Mostyn à 10 h 50 min. La seconde quittera Broughton le 7 février à 9 h 00 min pour arriver à 11 h 30 min. Ces deux dernières ailes de l'A380 sont destinées au tout dernier Airbus A380 que doit réceptionner Emirates au début de l'année 2021.