Airbus A380 : Emirates augmentera ses vols d'ici la fin 2023

Emirates prévoit de remettre en service sa flotte complète d'Airbus A380

Emirates, le plus grand exploitant d'Airbus A380 au monde, prévoit de remettre en service l'ensemble de sa flotte de Airbus A380 d'ici la fin 2023 , afin de répondre à la forte demande de transport aérien. la compagnie aérienne basée à Dubaï a retrouvé 80% de sa capacité d'avant la pandémie, tandis que son réseau a retrouvé 95% de sa taille d'avant la crise. Emirates prévoit de remettre en service tous ses Airbus A380 et de récupérer les 20% de capacité restants d'ici la fin 2023. La décision du géant du long-courrier intervient alors que les frontières internationales ont été rouvertes et que les restrictions liées au Covid-19 ont été assouplies.

Emirates exploite actuellement environ 85 Airbus A380, qu'elle remet progressivement en service après avoir immobilisé la plupart de ses 116 appareils pendant la crise du Covid-19. Parmi les Airbus A380 restants, certains sont en maintenance, d'autres sont destinés à être rééquipés et le reste reprendra le chemin des airs.

Emirates prévoit d'ajouter à sa flotte des Airbus A350 en août 2024

Au-delà du rétablissement des niveaux de 2019, la compagnie aérienne prévoit une croissance complète à partir de 2024, car elle se prépare à prendre les premières livraisons des biréacteurs Airbus A350 en août 2024, ce qui ajoute un nouveau type d'avion à sa flotte et du gros porteur Boeing 777X, longtemps retardé, à la mi-2025. Emirates a entamé un programme de modernisation de l'intérieur de ses cabines d'A380 et de 777 pour un montant de 2 milliards de dollars sur deux ans, en retirant ces avions plus tard que prévu pour faire face au retard de livraison de ses nouveaux Boeing 777X.

Emirates exploite des accords de partage de codes

Emirates exploite également des accords de partage de codes pour étendre son réseau, notamment un accord avec United Airlines signé en septembre 2022. La compagnie aérienne Emirates a actuellement 26 accords de partage de codes en place avec des compagnies aériennes du monde entier.