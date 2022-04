Boeing 777-9 : le report à 2025 est confirmé

Boeing 777-9 : Emirates devra encore attendre... 2025

Déjà particulièrement agacée par les retards successifs du programme Boeing 777-9, Emirates ne manquera pas de commenter le nouveau report annoncé par Boeing à l'occasion de la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2022. Programmées pour la fin 2023, les premières livraisons n'interviendront pas avant le premier semestre 2025. Lors du dernier Salon aéronautique de Dubaï, la compagnie aérienne avait indiqué avoir fixé une échéance limite, juillet 2023, au-delà de laquelle tout sera contractuellement possible. Reste maintenant à connaître les intentions d'Emirates qui a commandé ferme 115 exemplaires et qui représente à elle seule un tiers du carnet de commandes de la famille Boeing 777X, toutes versions confondues.

1,5 Md$ de pertes exceptionnelles sur le programme

Conséquence logique de ce nouveau report, Boeing a provisionné 1,5 Md$ de pertes exceptionnelles sur le programme 777X pour prendre en compte d'éventuelles annulations, le versement de pénalités mais surtout l'absence d'activité de la chaîne de production qui était initialement programmée sur l'année 2023. Reste l'enjeu également financier de la production des 777-300ER et 777 Fret avec respectivement neuf et 83 exemplaires encore à livrer, soit 31 mois de production au rythme actuel de trois appareils par mois. En clair : le risque industriel de se retrouver avec un semestre complètement "blanc" en terme d'activité sur les familles 777 de première et deuxième génération.

Provisions également sur la défense

Ces provisions sur le programme 777X s'ajoutent à celles sur le programme 787 perturbé par des problèmes de qualité dans la chaîne des fournisseurs. Boeing a donc provisionné 312 M$ supplémentaires portant le total à 780 M$, sachant qu'il ne s'agit que de la partie immergée de l'iceberg puisque le constructeur a prévu un total de 2 Md$ jusqu'à la fin de l'année 2024. Même le secteur de la défense n'échappe pas aux pertes exceptionnelles puisque 660 M$ ont été provisionnés sur le programme VC-25B et 367 M$ sur le programme T-7A.