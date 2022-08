Emirates modernise sa flotte dans le cadre d’un investissement de plusieurs milliards d’euros

Emirates : une flotte remise à neuf

Ce projet ambitieux constitue un investissement de plusieurs milliards d’euros. Il entend renforcer la promesse “Fly Better” (« Voyager Mieux ») de la compagnie et garantir aux clients un service optimal dans les années à venir. Le programme de modernisation débutera officiellement en novembre 2022 et sera entièrement géré par les équipes d'ingénierie d'Emirates. L’ambition d'Emirates serait d’améliorer quatre de ses avions par mois, sans interruption pendant 4 mois. La compagnie souhaite dans un premier temps moderniser ses les 67 A380 et une fois que ceux-ci seront mis en service, ce sera au tour de 53 Boeing 777.

Près de 4 000 nouveaux sièges Économie Premium seront installés, 728 suites seront remis à neuf en Première Classe, et plus de 5 000 sièges profiteront d’un nouveau design en Classe Affaires d’ici la fin du projet en avril 2025. Les tapis et les escaliers seront aussi rénovés. Les panneaux intérieurs des cabines seront également modernisés grâce à de nouvelles tonalités et de nouveaux motifs tels que l'emblématique arbre ghaf, originaires des Émirats arabes unis. Aucune autre compagnie aérienne n'avait décidé d’effectuer une telle rénovation en interne et aucun mode d’emploi n'existe pour ce type de projet. L'équipe d'ingénieurs d'Emirates a dû effectuer une planification et des tests approfondis pour déterminer comment procéder et pour identifier et résoudre les problèmes.