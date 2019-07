Airbus A350-1000 : le premier pour British Airways

British Airways est devenue la quatrième compagnie aérienne à réceptionner l'Airbus A350-1000. La compagnie aérienne, qui en a commandé 18 exemplaires fermes, a été précédée par Qatar Airways, Cathay Pacific Airways et Etihad Airways. British Airways a choisi un aménagement cabine pour un total de 331 passagers répartis en trois classes : Affaires, Premium Economie et Economie. La plus forte densité se trouve sur les Airbus A350-1000 de Cathay Pacific qui prennent 334 passagers en trois classes similaires. Qatar Airways a choisi une configuration cabine deux classes (Affaires, Economie) pour 327 passagers. Pas de précisions sur l'exemplaire réceptionné symboliquement par Etihad Airways. Au 30 juin 2019, vingt-deux Airbus A350-1000 avaient été officiellement livrés dont 12 chez Cathay Pacific Airways et neuf chez Qatar Airways.