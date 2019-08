Airbus A321XLR : plus très loin des 250 ventes

L'Airbus A321XLR compte désormais dix clients avec la décision d'AirAsia d'en commander 30 exemplaires fermes. Et le total des ventes frôle désormais les 250 ventes, moins de trois mois après le lancement de cette nouvelle version long-courrier de l'Airbus A321neo au dernier Salon du Bourget. Si le loueur Air Lease Corp. a été le premier à lancer cet appareil (27 commandes) dont la distance franchissable est de 4 700 mn (8 600 km), soit 700 nm de plus que l'A321LR, les plus gros clients à ce jour restent American Airlines et Indigo Partners avec 50 exemplaires chacun. Suivent Qantas avec 36 A321XLR, puis IAG (14) et JetBlue (13). Cebu Pacific et Flynas en ont pris dix chacun et Middle East Airlines quatre. Tous ne sont pas encore des contrats fermes et une partie provient de conversions d'Airbus A321neo commandés ultérieurement : 30 chez American Airlines, 18 chez Indigo Partners et 13 chez JetBlue.