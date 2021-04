Avec plus de 450 ventes fermes identifiées et des caractéristiques qui font de lui l'avion de sortie de crise, l'Airbus A321XLR est l'objet de toutes les attentions du constructeur européen qui associe outils numériques et éléments d'aérostructures à l'échelle 1 pour réussir la production, puis une entrée en service commerciale en 2023.