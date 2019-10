Airbus A321XLR : 300 ventes fermes et 13 clients

VietJet est devenue ce jour le 13e client de l'Airbus A321XLR avec une commande ferme passée pour 20 exemplaires dont cinq sont issus d'une conversion d'Airbus A321neo précédemment achetés. VietJet, 13e client car IndiGo a clairement indiqué que l'Airbus A321XLR faisait parti des 300 appareils de la famille Airbus A320neo commandés il y a deux jours. Avec l'apport de VietJet, le carnet de commandes de l'A321XLR atteint désormais le cap symbolique des 300 ventes fermes et le dépasse même. La commande de la compagnie aérienne vietnamienne n'est pas une surprise car elle avait montré de l'intérêt pour l'A321LR, notamment pour la future desserte de l'Australie (cf. A&C n° 2587). Peut être que le range était alors jugé un peu juste. Avec ses 700 nm supplémentaires par rapport à l'A321LR, l'A321XLR permet à VietJet d'envisager une desserte plus complète de l'Australie mais aussi de pousser sur la Russie et notamment Moscou. Le contrat s'accompagne d'un volet formation avec Airbus Services fournissant deux simulateurs de vol ainsi que les instructeurs pour former les pilotes de VietJet.