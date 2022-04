Airbus A321neo : Airbus peut annuler la commande de Qatar Airways

Airbus peut annuler les 50 A321neo commandés par Qatar Airways

Le feuilleton juridique Airbus vs Qatar Airways ou Qatar Airways vs Airbus vient de connaître une nouvelle étape avec la décision de la Haute Cour de justice de Londres de donner raison à la décision prise par Airbus en janvier dernier d'annuler unilatéralement la commande passée par Qatar Airways en 2017 pour 50 A321neo. Une décision exceptionnelle de la part d'un constructeur puisque d'habitude les décisions d'annulations, du moins officiellement, viennent toujours du client qui peut jouer sur un certain nombre de clauses contractuelles pour annuler, repousser ou convertir des commandes.

Une mesure suspensive qui ne tient plus

La décision de justice de la Haute Cour de Londres rend caduque celle prise par un juge britannique en février dernier demandant à Airbus, non pas de suspendre sa décision, mais de suspendre toutes les suites concrètes de cette annulation. En clair : il s'agissait d'éviter que les créneaux de production d'Airbus A321neo initialement programmés pour Qatar Airways ne soient réalloués à d'autres clients. Qatar Airways devait réceptionner son premier A321neo en février 2023, suivis de cinq autres sur le reste de l'année 2023. La compagnie aérienne, via ses avocats, indiquait alors avoir versé un acompte de 330 M$ pour ces 50 A321neo. Du côté d'Airbus, on répondait s'appuyer sur les clauses contractuelles qui accompagnent tout contrat de ventes d'avions commerciaux. Pour Qatar Airways, il s'agissait alors d'obtenir que Airbus remplisse ses obligations de production si jamais le juge venait à décider d'annuler l'annulation d'Airbus.

Qatar Airways se console avec Boeing ?

La Haute Cour ayant décidé de ne pas annuler l'annulation d'Airbus, reste toujours à régler le contentieux entre le constructeur et Qatar Airways sur l'écaillage de peinture sous la voilure d'un certain nombre d'Airbus A350-900 de la compagnie aérienne. Le contentieux entre les deux parties s'est aussi enrichi de la décision de Qatar Airways, fin janvier, de commander ferme 25 Boeing 737 MAX 10 auxquels s'ajoutent des droits d'achats sur 25 autres exemplaires. Un protocole d'accord qui est la suite logique de la décision logique de celle prise par Airbus. Par contre, on ne saura jamais si le choix de la compagnie aérienne en faveur du Boeing 777X Freighter contre l'A350 Fret relève aussi de la consolation. Les renouvellements de flotte sont parfois l'occasion de changer de fournisseur mais pas toujours. Qatar Airways est déjà un gros client du 777 Freighter de première génération. Une chose est sûre : au regard des retards pris par les 737 MAX 10 et 777X dans leurs certifications, il faudra que Qatar Airways fasse, là encore, preuve de patience.