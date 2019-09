Airbus A321LR/XLR : SpiceJet n'exclut pas d'en acheter

La compagnie aérienne indienne SpiceJet a commencé à évaluer les Airbus A321LR et A321XLR, les versions long-courriers de l'Airbus A321neo. "Airbus nous a fait une proposition commercial et nous sommes en train de l'évaluer", indique Ajay Singh, président de SpiceJet. "Nos besoins portent sur une centaine d'avions. Nous attendons que Boeing se lance de son côté", a-t-il ajouté. SpiceJet a, dès le début de ses activités, été un fidèle client du Boeing 737. D'abord du Boeing 737-800, puis du 737 MAX 8 avec des commandes successives pour 42, puis 13 et enfin 100 Boeing 737 MAX 8. Soit 155 exemplaires auxquels s'ajoutent des droits d'achats sur 50 autres 737 MAX. SpiceJet est aujourd'hui pénalisée par l'immobilisation au sol du parc mondial de 737 MAX.