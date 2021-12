Airbus A321LR : SAS va le tester entre Copenhague et Washington

Trois classes pour l'Airbus A321LR de SAS

C'est SAS qui exploite la version la moins "dense" de l'Airbus A321LR, la première option long-courrier de l'Airbus A321neo proposée par Airbus avant le lancement de l'A321XLR pendant le Salon du Bourget 2019. L'A321LR peut prendre jusqu'à 206 passagers en classe unique sur 7 400 km, l'A321XLR va plus loin. SAS a aménagé la cabine passagers en trois classes pour un total de 157 sièges : 22 en classe Affaires, 12 en Eco Premium et 123 en classe économique. En terme de densité, Gulf Air est juste après avec 166 passagers répartis en deux classes dont 16 en classe Affaires avec des sièges offrant une capacité "full flat", bref transformable en lit. Air Astana a fait le choix de la même capacité et configuration deux classes.

Neuf opérateurs avant la crise

L'Airbus A321LR, qui constitue un formidable banc d'essai technique et opérationnel pour le futur A321XLR, comptait neuf opérateurs avant la crise. SAS et TAP Portugal sont pour l'instant les seules à avoir choisi un aménagement trois classes, TAP Portugal prenant 171 sièges (16 Affaires, 48 Eco Premium, 107 Economie). Les autres opérateurs, à l'instar Gulf Air et d'Air Astana, ont fait le choix d'une configuration deux classes ou classe unique. Air Arkia et Air Arabia prennent respectivement 220 et 215 passagers en classe unique tandis que Aer Lingus, Azores Airlines et Air Transat ont deux classes mais avec des densités supérieures à celles de Gulf Air et Air Astana, soit respectivement 184, 190 et 199 sièges. Ces différents aménagements viennent valider le discours marketing d'Airbus autour de son avion : une enveloppe globale de 206 passagers et une distance franchissable de 7 400 km au sein de laquelle les exploitants font leurs choix en fonction de leur réseau et de leurs projets d'ouvertures de nouvelles lignes.

Le confort d'un long-courrier

A l'exception du volume général cabine passagers, l'A321LR et bientôt l'A321XLR offrent le confort d'un long-courrier en termes de sièges, d'équipements de divertissements audio-vidéo et de connexion wifi. SAS réalisera le premier vol commercial de son A321LR entre Copenhague et Washington, mercredi 22 décembre, avant de le mettre officiellement en service le 27 mars 2022. Avec ses trois exemplaires loués auprès de Air Lease Corp. , la compagnie aérienne compte aussi desservir Boston et New York toujours au départ de Copenhague.