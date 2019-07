Airbus A321LR : de 171 à 220 passagers

Huit compagnies aériennes exploitent désormais l'Airbus A321LR, la version à long rayon d'action de l'Airbus A321neo. Aer Lingus est la dernière en date avec la réception de son premier exemplaire loué auprès de Aircraft Lease Corp. (ALC). Le transporteur a choisi une configuration cabine pour un total de 184 passagers répartis en deux classes (16 Affaires et 168 en Economie). L'aménagement le plus dense est celui d'Arkia qui prend 220 passagers en classe unique. Air Arabia est juste derrière avec 215 sièges, toujours en classe unique. La cabine la moins dense de l'Airbus A321LR est celle de TAP Portugal avec seulement 171 sièges (16 Affaires, 48 Economie Premium, 107 Economie). TAP Portugal est, pour l'instant, la seule à avoir choisi un aménagement en trois classes. Comme Aer Lingus, Air Transat et Azores Airlines ont choisi une configuration deux classes pour leurs A321LR avec respectivement un total de 199 et de 190. Ces différents aménagements viennent valider le discours marketing d'Airbus autour de son avion : une enveloppe globale de 206 passagers et une distance franchissable de 7 400 km au sein de laquelle les exploitants font leurs choix en fonction de leur réseau et de leurs projets d'ouvertures de nouvelles lignes.