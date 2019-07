Airbus A220 : Pratt & Whitney revient chez Air France

L'info est passée inaperçue car tout s'est focalisé sur le modèle d'avion choisi par Air France-KLM pour remplacer son parc d'Airbus A318 et A319. La compagnie aérienne a en effet choisi l'Airbus A220, une "pièce rapportée" dans la famille de moyen-courriers du constructeur européen puisque l'appareil se dénommait Bombardier CSeries avant que Airbus ne mette heureusement la main sur ce programme conçu et développé par le constructeur canadien. Or, avec cette commande d'A220, le motoriste américain Pratt & Whitney revient chez Air France-KLM après une très très longue absence. L'Airbus A318 aurait pu être cette occasion puisque l'appareil était au départ uniquement proposé avec le Pratt & Whitney PW6000. Air France avait finalement privilégié le CFM56. Cette fois est bien la bonne pour Pratt & Whitney puisque les Airbus A220 sont uniquement propulsés avec son moteur PW1500G, une version moins puissante que le PW1100 proposé sur les A320neo. Ce retour de Pratt & Whitney devrait aussi profiter à AFI KLM E&M qui pourra ainsi étendre son expertise MRO moteurs aux Pratt & Whitney et devenir peut être atelier MRO dédié. Reste maintenant à finaliser les modalités de cette commande dont les enjeux ne se résument pas uniquement aux avantages de l'avion choisi