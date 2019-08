Airbus A220 : Air Canada les mettra sur Seattle et San José en 2020

Air Canada, qui doit réceptionner son premier Airbus A220 d'ici la fin de cette année, a d'ores et déjà annoncé qu'elle mettra en service ses premiers Airbus A220 sur Seattle au départ de Montréal et San José au départ de Toronto à compter du printemps 2020. Propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PW1500G, les appareils seront d'abord exploités sur les liaisons intérieures et transfrontalières d'Air Canada reliant Montréal et Toronto à, notamment, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton et New York LaGuardia. Air Canada a choisi un aménagement cabine pour un total de 137 passagers sur ses Airbus A220-300 : 12 sièges en classe Affaires dans une configuration 2-2 et 125 en classe Economique en configuration 3-2. La compagnie aérienne a choisi le système de divertissements à bord eX1 de Panasonic, installé à chaque siège et proposant plus de 1 000 heures de contenu en 15 langues, dont l'accès à Crave, service de divertissements haut de gamme de Bell Media, ainsi que Stingray, un service audio multiplateforme canadien. Les A220 seront équipés d'une connexion satellite haute vitesse pour l'accès Wi-Fi avec prises USB A et USB C ainsi que prise d'alimentation c.a., à la disposition de tous les passagers.