Airbus A220-300 : de 127 à 145 sièges

Vendu avec une capacité de 120 à 150 sièges, l'Airbus A220-300 s'inscrit dans cette fourchette à la lecture des configurations cabines choisies par les différents clients du moyen-courrier. L'aménagement le moins dense est celui de Korean Air qui est de 127 sièges répartis en deux classes, Economie Plus et Economie. Le plus dense est de 145 sièges. Il se décline en deux aménagements : classe unique pour airbaltic et deux classes chez Swiss (Affaires et Economie). Les autres configurations s'échelonnent entre 130 et 140. JetBlue annonce 140 sièges en classe unique pour ses Airbus A220-300 et Delta Air Lines 130 sièges répartis en trois classes. Delta Air Lines est la seule, pour l'instant, à proposer un aménagement trois classes (Affaires, Economie Plus, Economie). Pour les autres clients, la capacité va de 132 sièges (Air Tanzania en deux classes) à 137 sièges (Air Canada en deux classes) en passant par 133 (Air Vanuatu) et 134 (Egyptair).