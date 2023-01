Airbus a vendu plus de 800 avions en 2022

Airbus finit l'année 2022 avec 661 livraisons

Airbus n'a pas été en mesure d'atteindre son objectif initial de 700 livraisons en 2022 puisque le constructeur européen finit l'année avec 661 avions livrés. A cela plusieurs facteurs aux effets cumulatifs : les conséquences de la pandémie sur l'organisation de la supply chain, les ressources humaines, les effets de la guerre en Ukraine sur le coût de l'énergie et son corollaire, l'inflation. "Nous sommes clairement en dessous de nos objectifs, mais au vu de la complexité de notre environnement opérationnel, je tiens à remercier nos équipes et nos partenaires pour les efforts fournis et le résultat atteint », souligne Guillaume Faury, président du groupe Airbus. Un environnement complexe qui va persister en 2023, ajoute Guillaume Faury qui se refuse donc faire toute nouvelle projection de livraisons. Pour autant, le président d'Airbus maintient son objectif d'une production de 65 moyen-courriers par mois en 2024 et de 75 par mois pour le milieu de la décennie. Ce qui est néanmoins moins précis que 2025.

Un bond de 62 % des ventes nettes

Avec moins de livraisons que prévues et malgré 258 annulations, le carnet de commandes d'Airbus a continué à s'arrondir pour atteindre 7 239 unités contre 7 082 au 31 décembre 2021 grâce à 820 ventes nettes enregistrées en 2022, soit un bond de 62 % d'une année sur l'autre. "La demande du marché est bien là et la reprise est bien réelle", souligne Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus Avions commerciaux. D'autant que les contrats engrangés en 2022 ne proviennent pas seulement de clients existants (EasyJet, Jet2, Air France, Air Canada, JetBlue, Iberia, ....) mais aussi de nouveaux opérateurs, à l'instar de Xiamen Airlines. Pénalisé par le conflit avec Qatar Airways et l'annulation de commandes sur des A330-900 (65), le segment gros-porteur finit avec un solde négatif de 55 malgré les 24 ventes enregistrées par l'A350F. "Sur les 13 campagnes de ventes qui ont eu lieu, huit ont été emportées par Airbus", indique néanmoins Christian Scherer qui n'a pas l'intention de se laisser abattre.

En attendant Air India

Airbus présentera ses résultats financiers pour l'année 2022 le 13 ou le 16 février prochain. D'ici là, Air India devrait avoir annoncé son imposante commande, 500 avions, options incluses, que Airbus partagera avec Boeing. Néanmoins, cet imposant contrat donnera clairement la tendance pour l'année 2023 car Air India ne sera pas la seule à passer commande. Une année 2023 au terme de laquelle Airbus compte bien être à nouveau devant Boeing, en nombre de livraisons et de ventes, et ce pour la 5ème année consécutive.