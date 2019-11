Airbus a produit son 100eme A220, destiné à airBaltic

Le 28 novembre, Airbus a célébré son centième Airbus A220 sorti de la chaîne d'assemblage à Mirabel, au Canada. L'avion, un Airbus A220-300 est destiné à rejoindre Riga (Lettonie) pour la flotte d'airBaltic et présente une configuration monoclasse de 149 sièges. Le tout premier Airbus A220 a été livré en juin 2016 à sa compagnie de lancement de l'A220-100, SWISS.

airBaltic est devenue compagnie de lancement de l'A220-300, quand elle a reçu son premier exemplaire il y a trois ans, le 28 novembre 2016. Depuis, airBaltic a rallongé sa commande deux fois, pour arriver à un carnet de commandes de 50 appareils au total. La compagnie balte dispose déjà d'une flotte de 20 Airbus A220-300, qui font d'elle le plus important client de l'Airbus A220 en Europe. La compagnie balte utilise l'Airbus A220 vers différentes destinations européennes, vers la Russie et même le Moyen-Orient. Elle opère d'ailleurs le plus long vol en Airbus A220, avec une route Riga-Abu Dhabi et un temps de vol de 6h50 minutes.

Six compagnies opèrent actuellement l'Airbus A220 sur quatre continents. A la fin du mois d'octobre 2019, l'avion a reçu 530 commandes fermes de plus de 20 clients dans le monde.