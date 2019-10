Airbus a déjà livré le 1 000e A320neo

C'est à la compagnie aérienne indienne IndiGo que Airbus vient de livrer son 1 000e A320neo ce jeudi 10 octobre. Soit un peu plus de trois ans après la toute premier livraison du tout premier Airbus A320neo à Lufthansa. De son côté, IndiGo compte désormais en flotte 96 A320/A321neo sur un total de 430 exemplaires commandés. A fin septembre 2019, Airbus avait vendu ferme plus de 6 600 exemplaires de la famille A320neo, en incluant les deux versions long-courriers de l'A321neo, les A321LR et A321XLR. La livraison de ce 1 000e exemplaire traduit non seulement l'importance du carnet de commandes mais également la hausse des cadences de production de la famille moyen-courriers.