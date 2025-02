Airbus a accumulé un bénéfice d'exploitation de 23,4 Md€ depuis 2020

Résultats Airbus : 2024 confirme les années précédentes

Après avoir réussi à dégager un bénéfice d'exploitation de 6,6 Md€ au pire moment de la crise créée par la pandémie de Covid-19, soit les années 2020-2021, Airbus continue depuis d'accumuler de confortables bénéfices. L'année 2024 n'a pas dérogé à cette tendance avec un bénéfice d'exploitation de 5,35 Md€, légèrement en recul par rapport à 2023 (- 8 %), mais toujours confortable. En fait, le constructeur européen accumulé un bénéfice d'exploitation de 23,4 Md€ sur la période 2020-2024. Et ce malgré, en 2024, des charges exceptionnelles récurrentes sur le programme A400 M et un nombre de livraisons d'avions commerciaux, certes en progression mais en dessous des objectifs initiaux.

Après la famille A320neo, aujourd'hui l'A350

La désorganisation de la chaîne des fournisseurs d'Airbus suite à la pandémie continue de peser sur les livraisons d'avions commerciaux. Le constructeur a finalement livré 766 appareils en 2024 contre 735 l'année précédente, se traduisant par une progression du chiffre d'affaires de 6 % à 50,6 Md€ pour l'activité Avions commerciaux. Malgré les tensions persistantes sur la chaîne de la production de la famille A320neo mais aussi sur les A220 et A350 avec le rachat et l'intégration en cours des activités de Spirit AeroSystems, Airbus s'apprête néanmoins à franchir le palier des 800 livraisons en 2025 avec environ 820 livraisons prévues pour cette année. Cette progression, associée aux résultats des autres activités du groupe (hélicoptères, défense, espace), devrait se traduire par un bénéfice d'exploitation de 7 Md€, dépassant le record de l'année 2019 (6,95 Md€).

L'effet Ukraine commence à se faire sentir sur l'activité défense

Essentiellement tourné vers l'activité civile (+ 75 % du chiffre d'affaires total avant 2020), Airbus a logiquement mis plus de temps à bénéficier de l'effort de défense suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après avoir stagné sur les années 2020-2022, les prises de commandes d'Airbus Defence & Space commencent à progresser pour atteindre 15,7 Md€ en 2023, puis 16,7 Md€ en 2024. Des montants qui n'incluent pas la part militaire d'Airbus Helicopters. Mais cette progression des prises de commandes, qui devrait se poursuivre en 2025, commence à se traduire sur le chiffre d'affaires d'Airbus Defence & Space qui a légèrement dépassé les 12 Md€ l'année dernière, en hausse de 5 % par rapport à 2023. Un nouveau palier pour l'activité qui réalisait plus de 10 Md€ en moyenne par an sur la période 2019-2021, pour passer à plus 11 Md€ en moyenne par an sur la période 2022-2023.